Gaziantep AK Parti'li Ünal Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek

Kaynak: DHA

Ak Parti'li Ünal Seçimden sonra dolar 5'in de altına düşecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , geçen yıl Ağustos ayında Türkiye 'ye yönelik ekonomik saldırıların ortaya konulan dirençle engellendiğini söyledi. Ünal, Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek dedi.AK Parti Gaziantep il teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen istişare toplantısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci katıldı.Yerel yönetimlerde elde ettikleri başarı çıtasını daha yukarı taşımak ve halkın sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden Mahir Ünal, AK Parti'nin 25 yıllık yerel yönetim tecrübesi ile bunu başarabilecek tek parti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Mahir Ünal, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik kur ve ekonomik saldırının ortaya konulan dirençle atlatıldığını ifade etti. İngiltere merkezli operasyon ile amacın doları 10 liraya kadar çıkarıp, ülke ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu ancak bunun yapılan müdahaleler ile engellendiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştuGeçen yıl 13 Ağustos'ta, Türkiye'ye dönük İngiltere merkezli İngiltere hükümetini suçlamak adına söylemiyorum kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye'ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Bu operasyonlar nasıl yapılıyor Bildiğiniz gibi bazı tahvillerde zararına satış yaparak çıkıyor sonra o zararına yaptığı satış bazı ülkeler tarafından finanse ediliyor. Yani operasyon finanse ediliyor ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden, bazı ülkelere doğrudan müdahale ile. Bu noktada bir şeyi unutmayalım dünyada birçok ülkede; Mısır , Venezüella, Irak Ukrayna birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama bu yöntemlerin hepsini Türkiye'de kullandılar sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması Doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra Dolar 5'in de altına düşecek.'SİZ MİLLET İTTİFAKI ADINI HAK ETMİYORSUNUZ' CHP ve İYİ Parti 'nin milletin yanında durmayarak 'Millet ittifakı' ismini hak etmediğini belirten Mahir Ünal, şöyle dediBiz sorunları büyütemeyiz, bizim çözümleri büyütmemiz gerekir. Biz neden CHP'ye kızıyoruz Neden CHP ve İYİ Parti'ye 'siz Millet İttifakı adını hak etmiyorsunuz' diyoruz Çünkü mesele memleket meselesi olduğunda milletin yanında durmuyorlar. 15 Temmuz'u yurt dışında 2 yıldan bu yana FETÖ ağzıyla anlatan, 'kontrollü darbe' diyen, 'tiyatro' diyen, milletin varoluş, yok oluş mücadelesi verdiği o geceyi uluslararası alanda, FETÖ'cülerin ağzıyla anlatan bir siyasi anlayış, Millet İttifakı ismini hak etmiyor. En ufak bir sorun olduğunda o sorunu büyüten, o sorundan beslenen, o sorunu istismar eden, Türkiye'nin çözüm kapasitesine inanmayan, Türkiye'nin gelişim yeteneğine inanmayan, şehirlerimizin rekabet anlayışına inanmayan CHP belediyelerinde hala 1994'ten bugüne değişen bir şey yok. Zaten, CHP ile ilgili çok konuşmaya da gerek yok. Kendi iç krizlerini yönetemeyenlerin, Türkiye'yi yönetmesini bekleyemeyiz. HDP TEÖR ÖRGÜTÜ VESAYETİNDE'Vesayetin olduğu yerde siyaset olmayacağını ve HDP'nin siyaset yaptığından bahsedilemeyeceğini dile getiren Ünal, HDP'nin siyaset yaptığını söyleyemeyiz. Çünkü siyaset irade işidir. Vesayetin olduğu yerde siyaset yoktur. HDP siyasetinin Kandil 'in, PKK 'nın ve terör örgütünün vesayeti altında olduğunu 11 yaşındaki çocuk da biliyor. Burada baktığınızda, mesele siyasi bir mesele olmaktan Türkiye için çıkmış, bir memleket meselesine dönüşmüştür. O yüzden Cumhur ittifakı beka meselesinin altını önemle çiziyor dedi.TÜRKİYE'NİN MUHALEFET SORUNU VARAK Parti'nin sorunları çözerek yoluna devam edeceğini ancak ülkede muhalefet sorunu olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle devam etti17 yıldan beri sorunları çözdüğümüz gibi sorunları çözerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Geriye dönüp hangi sorunları çözdüğümüzü gördüğümüzde önümüzdeki sorunlar sorun bile değil. Neden Çünkü hükümet sistemi değişmiş, hantal yapı değişmiş, millet iradesi egemen kılınmış, siyasetin üzerindeki vesayet kaldırılmış, devlete sızmış yapılar temizlenmiş. Türkiye'nin önünde bundan sonra çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Türkiye'nin gerçek anlamda bir muhalefet sorunu var. Demokrasimizin güçlü olması için sağlıklı bir muhalefetin olması gerekiyor. Sorunlardan beslenmeyen, çözüm önerisi getirebilen, alternatif olabilen bir muhalefet olması gerekiyor. Ama bugünkü muhalefete baktığımızda maalesef buna muhalefet demek bile doğru değil. Türkiye'yi 2023, 2053'e taşımaya devam edeceğiz, bu konuda inançlı, kararlı, tecrübeli ve deneyimliyiz. Bu deneyim emin olun Türkiye'yi uçuracak. 31 Mart'tan sonra zaten bu muhalefet artık 9'uncu yenilgisini almış olarak kendi içerisindeki krizleri pek çözemeyeceği için öyle gözüküyor ki yeniden muhalefet alanında bir siyasi değişim gözüküyor. Çünkü muhalefetin demokrasilerde mutlaka kendisine gelmesi ve alternatife dönüşmesi gerekiyor.Mahir Ünal, milletin siyaseti konsolide ederek oluşturduğu güçlü merkez ile çevresindeki 9 ülke yönetilemez durumda olan Türkiye'nin istikrar ve insanlık adası olarak dimdik ayakta durduğunu sözlerine ekledi.