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Gaziantep Alg Spor durdurulamıyor

TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Alg Spor, 10. haftada kendi evinde konuk ettiği Adana İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti.

07.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:26 Gaziantep Alg Spor durdurulamıyor
TFF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Alg , 10. haftada kendi evinde konuk ettiği İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla 10'da 10 yapan Alg Spor, 30 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü.

Gaziantep'te oynanan karşılaşmada baştan sona üstün olan ALG Spor Kadın Futbol Takımı, etkili oyununu 4-0 gibi net bir galibiyetle taçlandırdı. Gaziantep ALG Spor'un gollerini ise Rachel Letago (2), Khrysryna Pereviznyk ve Mislina Gözükara kaydetti. Bu maçla beraber ligde oynadığı 10 maçın tamamını da kazanan ALG Spor 30 puan ve artı 28 averajla zirvede yer alıyor.

Karşılaşmayı Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve beraberindeki yöneticiler de izledi. Maçtan sonra sahaya inen Vali Davut Gül, takımı ve yönetimi kutladı. Vali Gül, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip başarıların devamını diledi.

Ligde geçen sezon şampiyonluğu final maçında Beşiktaş Kadın Futbol'a kaptıran Gaziantep ALG Spor, bu sezon ortaya koyduğu etkili performansıyla dikkat çekerken şampiyonluk hedefine de ulaşmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Futbol, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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