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Gaziantep Alg Spor kazanmaya devam ediyor

TFF Kadınlar Futbol 1.Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Alg Spor, 8. haftada evinde konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

23.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:53 Gaziantep Alg Spor kazanmaya devam ediyor
TFF Kadınlar 1.Ligi'nde mücadele eden Alg , 8. haftada evinde konuk ettiği Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. ALG Spor, bu maçla birlikte ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı.

Gaziantep Alg Spor üst üste aldığı galibiyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligde oynadığı futbol adından söz ettiren ve ligin en az gol yiyen takımı olan Gaziantep ALG Spor, son olarak ligin güçlü ekiplerinden Ataşehir Belediyesporu da 2 -0 mağlup etti.

Zorlu maça hızlı başlayan Gaziantep Alg Spor, ilk dakikalarda yabancı futbolcusu Letago Madiba'nın attığı gol ile Ataşehir Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ALG Spor, zirve yarışı veren rakibinin penaltı kaçırmasının ardından başarılı futbolcusu Ecem'in attığı golle farkı iki çıkardı. Ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan ALG Spor, şampiyonluk yolunu büyük bir engeli daha aştı.

"Biz Birlikte Güçlüyüz"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Alg Spor Kulübü Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı, "Sezon başından beri disiplinli bir şekilde hedefimize odaklandık. Oynadığımız her maç bizim için final maçı niteliğinde. Bu galibiyetimizi buraya gelen taraftarlarımıza, minik kız çocuklarımıza armağan ediyoruz. Umarım güzel bir futbol izletmişizdir. ALG Spor bu sene sizlerinde desteği ile inşallah şampiyon olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan zorlu karşılaşmayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Spor Şube Müdürü Fatih Türk ile birlikte Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve beraberindeki kulüp yöneticileri de izledi. - GAZİANTEP

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Ataşehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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