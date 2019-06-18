GAZİANTEP ALİ'YE OTOMOBİL ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gaziantep'te, parka gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ali Kaygısız, otomobilin çarpması ile ağır yaralandı. Çarpma anı ise olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza önceki gün öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki parka gitmek isteyen Ali Kaygısız, yaya geçidinin olduğu yere gelip, yol kenarında beklemeye başladı. Bir süre sonra caddenin karşısına geçmek için yola çıkarak koşmaya başlayan Kaygısız'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrularak refüje düşen Ali'yi görenler çocuğun yanına giderek müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali'yi yakındaki özel hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOtomobilin Ali Kaygısız'a çarpma anı ise olay yerine yakın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kaygısız'ın koşarak karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması ve çocuğun havalanarak refüje düşmesi yer aldı.Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürüldü.Görünüt Dökümü----------------------------Çocukların cadde kenarında beklemesiAli Kaygsız'ın yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışmasıKüçük çocuğa otomobilin çarpmasıÇocuğun savrularak orta refüje düşmesiÇevredekilerin kaza mahalline koşması(Haber Eyyüp BURUN- Kamera GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU 57 MB(Tür: Yurt)