GAZİANTEP Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Ö.S.'ye (63) geçmiş olsun ziyaretine gelen 47 kişi karantinaya alındı.

19.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:24
Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Ö.S.'ye (63) geçmiş olsun ziyaretine gelen 47 kişi karantinaya alındı. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ö.S.'ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 11 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen Ö.S., 3 gün sonra ise göğüs ağrısı çekip, öksürmeye başladı. Yakınları tarafınan İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Ö.S.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ö.S ., sevk edildiği özel hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı. Çalışma sonunda, Ö.S.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 47 kişi karantinaya alındı.
Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerde yaşayanların ihtiyaçları, İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Ö.S.'nin kullandığı araç da dezenfekte edildi. GAZİANTEP Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşilyurt Mahallesi, İslahiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Şafak Sezer’den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut’a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
ABD’de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Haber
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine ’Günlerce ağladım, sıra sende’ notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:02: Bolu'da "evde kalanlar" balkonda spor yaptı - Haber 19:02: ABD'den Çinli şirkete, İran'ın Mahan Hava Yolları'na hizmet sunduğu için yaptırım - Haber 19:02: Çorlu'da bando konser verdi - Haber 19:02: Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 18:22: Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu - Haber 18:11: Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! - Magazin 17:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı - Haberler 17:22: Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı - Haber