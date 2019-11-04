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Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gaziantep, deplasmanda Ankaragücü'nü son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

04.11.2019 22:33Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü, Gaziantep'i sahasında konuk etti. Mücadeleyi Gaziantep 2-1 kazandı. Sumudica'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi ve 90+3. dakikada Papy Djilobodji kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 67. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

GAZİANTEP HAFTAYA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Gaziantep, puanını 15'e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Ankaragücü, gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.

"GALATASARAY MAÇIAN KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Maç sonunda Galatasaray maçıyla ilgili konuşan Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, "Galatasaray'a karşı kaybedersek sonuçta Galatasaray'a kaybetmiş olacağız. Berabere kalır veya kazanırsak bonus olacak. Galatasaray derin bir kadroya sahip. 2 maça farklı kadroyla çıkacak nitelikte. Büyük bir camia. Biz de kazanmak için çıkacağız. Ancak dediğim gibi Galatasaray'a kaybedersek sonuçta Galatasaray'a kaybetmiş olacağız." dedi.


Galatasaray, Ankaragücü, Gaziantep, Spor

YORUMLAR (1)
SERKAN B.:urfali zeyno zeyno, nisan yüzügü tahtirmis yantepli zeynooo
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