Gaziantep Ankasspor haber

Geçen sene ilk defa mücadele ettiği BAL ligini 4'üncü sırada tamamlayan Bordo – Mavili ekip, yeni sezonda da hedefini yine üst sıralar olarak belirlemeye hazırlanıyor.

Kulüp başkanı Alaettin Atalar, beraberinde As Başkan Sakıp Savaşçı , Sayman Gökhan Dursun ve Teknik Direktör Salih Karalar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Gaziantep şehrini yine en iyi şekilde temsil edebilmenin mücadelesini vereceklerini kaydetti.

ATALAR "GAZİANTEP'İ TEMSİL EDİYORUZ"

Geçen sezon karosunda 1 yabancı futbolcu haricinde tamamının Gaziantep'te yaşayan futbolculardan oluştuğunu ifade eden Gaziantep Ankasspor kulüp başkanı Alaettin Atalar, "Amatör Liglerin hiç bir şekilde getirisi olmadığı gibi tamamen masraf yapılması gereken liglerdir. Özellikle Bölgesel Amatör Liglerde giderler bir hayli fazla oluyor. Bu masrafları Ankas Mühendislik olarak gidermeye çalışıyoruz ama ne yazık ki belirleyebildiğimiz bütçelerin çok üzerine çıkılıyor. Bu da ister istemez sarsılmamıza neden oluyor. Bizim hedefimiz ne olursa olsun Gaziantep şehrini temsil ettiğimiz Bölgesel Amatör Ligde başarılı kılmaktır. Bu doğrultuda da yine gelecek sezon tamamı Gaziantep'te yaşayan futbolculardan kurulu bir kadro oluşturarak ligin üst sıralarında yer almak ve hatta elimizden gelirse şampiyonluğa oynayacak bir ekiple mücadele etmek istiyoruz ama tabi ki şampiyonluk hedeflemek ise ayrı bir zorluktur. Biz elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

GÜL "FEDAKARLIĞINIZ TAKTİRE ŞAYANDIR"

Amatör liglerde mücadele etmenin zorluklarını bildiğini aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül, "Geçen sezon göreve yeni atanmam nedeniyle sizi yeteri kadar takip edemedim ama yeni sezonda zamanımız elverdiği süre zarfında maçlarınızı takip etmek isterim. Bu şehrin sporu adına yapmış olduğunuz fedakarlıklar taktire şayandır. Valilik olarak bizlerde elimizden gelen desteği yapabilirsek yanınızda olmaya gayret göstereceğiz. Yeni sezon da şimdiden başarılar diliyorum" açıklamalarını yaptı.