GAZİANTEP Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak

Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacakGAZİANTEP ile özdeşleşen ve geçen yıl 70 bin ton civarında hasadı yapılan, yörede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığında bu yıl 300 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor. Yemeklerin yanı sıra özellikle baklava ve tatlıda kullanılıp, çerez olarak da tüketilen Antep fıstığı üreticisinin yüzünü güldürürken, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Bu sezon için çok heyecanlıyız. Beklentimiz 300 bin tonun üzerinde ve tüm zamanların en yüksek rekoltesini bu yıl alacağız" dedi.İsmi Gaziantep ile özdeşleşen ve yoğunluğu Gaziantep ve Şanlıurfa'da olmak üzere 27 ilde üretilen Antep fıstığında, Cumhuriyet tarihinin en bereketli sezonu yaşanıyor. Bu yılın 'var yılı' ve hava sıcaklığının ürünün istediği yönde olmasının yanında dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile rekor düzeyde beklenen rekolte üreticinin yüzünü güldürüyor. Fıstıkta bereketli bir yıl öncesi üretici, her gün bahçelerini kontrol ederken açıklanacak fiyatlar ile de ürünün hak ettiği değeri görmesini bekliyor.TARİHİ REKOLTE BEKLENTİSİGaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu yılın Antep fıstığı üreticisinin yüzünün güleceği yıl olacağını söyledi. Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası olarak her zaman üreticinin bilinçlenmesi ve veriminin artmasına yönelik desteklerde bulunduklarını ve bu çalışmalar ile ürün kalitesi ve miktarının son yıllarda arttığını ifade etti. Bu yıl içinde Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu 6 il, 23 ilçe ve 450'nin üzerinde köyde profesyonel ekip ile rekolte çalışmasının yürütüldüğünü belirten Tiryakioğlu, "Bir ay içerisinde ekibimiz çalışmasını tamamlayacak ve rekolte tahminimizi açıklayacağız. Ancak, şu an için Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini beklediğimizi ifade edebilirim. Bu sezon için çok heyecanlıyız. Bu yıl için beklentimiz 300 bin tonun üzerinde ve tüm zamanların en yüksek rekoltesini alacağız" dedi.REKOLTE HER YIL DAHA DA ARTACAKFıstığın artık endüstriyel bir ürüne dönüştüğünü, son yıllarda tanıtımı ile ihracatının da arttığını dile getiren Ahmet Tiryakioğlu, şu anda dünyanın farklı ülkelerin de alım yapmak için rekolte açıklamasını beklediklerini vurguladı. Bu yıl tüm zamanların en yüksek rekoltesinin alınacağını ancak bundan sonraki yıllarda hasat edilen ürün miktarının artarak devam edeceğine dikkat çeken Tiryakioğlu, "Son yıllarda verdiğimiz eğitimler ve danışmanlık ile üreticilerimiz profesyonel tarım yapmaya ve fıstık arazilerini damla sulama modelini kullanarak verimlerini artırdı. Eskiden fıstık kıraç arazilere ekiliyordu ancak profesyonelleşen çiftçimiz son yıllarda daha fazla alanları ekilir hale getirdi. Bizim yaptığımız teşvik çalışmaları da oldu. Bu çalışmaların sonunda geldiğimiz nokta itibariyle Antep fıstığı çiftçisi dünya literatürünü yakaladı. Eskiden 20 yılda verim vermeyen ağaçlar, şimdi profesyonel teknikler ile yetiştirilince 7-8 yıl içinde verim vermeye başladı. Biz bu süreyi daha da aşağı çekmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz."Fıstıkta bir yılın 'var', bir yılın ise 'yok' olarak kabul edildiğini ancak yapılacak çalışmayla bunu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını da kaydeden Ahmet Tiryakioğlu, bunun sağlanması durumunda gelecek yıllarda daha büyük rekolteler elde edileceğini de sözlerine ekledi.İKLİM ŞARTLARI REKOLTEYİ ARTIRDIFıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Neşet Uçar da bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesinin rekolteyi artırdığını söyledi. 15 yıl önce fıstık rekoltesinin 100 bin ton civarı olduğunu, sonraki süreçte ekim alanlarının artmasıyla miktarın arttığını dile getiren Uçar, "Bu yıl 250-300 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu sezon iklim şartlarının iyi geçmesiyle verim arttı. Fıstık ağaçları için en tehlikeli süreç Mart ile Nisan aylarıdır. Bu aylarda da dolu ve don tehlikesi olmadığı için sıkıntı yaşamadık. Yağışlarımız da çok iyi gidiyor dolayısıyla 250 ile 300 bin ton arasında bir fıstık rekoltesi bekliyoruz" diye konuştu.