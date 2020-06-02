GAZİANTEP Asker adaylarına Covid-19 testi

Asker adaylarına Covid-19 testiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatani görevlerini yapmak için birliklerine teslim olacak asker adaylarına yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılmaya başlandı.

02.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:04
Asker adaylarına Covid-19 testi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatani görevlerini yapmak için birliklerine teslim olacak asker adaylarına yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılmaya başlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibarıyla yeniden başladığının açıklamasının ardından, İslahiye'de çok sayıda asker adayı sosyal mesafe kuralıyla kuyruk oluşturuldu. Haziran 2020 döneminde vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde kurulan çadırda Covid-19 testi yapılıyor. İslahiye ve Nurdağı ilçesinde Haziran 2020 döneminde 380 kişinin askere gideceği ve testlerin 48 saat içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.
Test sonucu negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Testi pozitif çıkanların ise tedavilerine başlanacak. GAZİANTEP Asker adaylarına Covid-19 testi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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