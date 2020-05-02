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GAZİANTEP Asker çocuğuna, askerden doğum günü sürprizi

Asker çocuğuna, askerden doğum günü sürpriziELAZIĞ'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen'in (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babaanne ve dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki kızı Necla Naz'a, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğum günü sürprizi yaptı.

02.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:31
Asker çocuğuna, askerden doğum günü sürprizi
ELAZIĞ'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen'in (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babaanne ve dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki kızı Necla Naz'a, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğum günü sürprizi yaptı. Jandarma ekipleri, Necla Naz'a pasta götürüp, doğum gününü kutladı.
İslahiye Jandarma Komutanlığı'ndan 1 yıl önce Elazığ'a tayini çıkan Jandarma Çavuş Mustafa Şen, eşi vefat edince kızı Necla Naz'ı, İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan anne-babasına emanet etti. Dün 8 yaşına giren kızının doğum gününü kutlamak için gelemeyen baba Şen, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta da Necla Naz için hediye alarak, jandarma ekibi görevlendirdi.
Jandarma ekibi, doğum günü pastası ve hediye ile gidip, Necla Naz'a sürpriz yaptı. Jandarma baba Mustafa Şen'i de görüntülü arayarak kutlamayı canlı olarak izletti. Babası ile görüntülü görüşen küçük kız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Babaanne Necla Şen ve büyükbaba Ali Şen, torunlarına yapılan sürpriz doğum günü için jandarma ekiplerine teşekkür ederek, ekiplerin her zaman kendilerine destek olduklarını söyledi. GAZİANTEP Asker çocuğuna, askerden doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Jandarma, Güncel, Haber

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