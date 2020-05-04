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GAZİANTEP Atık tahtaları oyuncağa dönüştürüyor

Atık tahtaları oyuncağa dönüştürüyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz (62), evinde kurduğu atölyesinde, atık tahtalardan çocuklar için oyuncaklar yapıyor.

04.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:22
Atık tahtaları oyuncağa dönüştürüyor
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz (62), evinde kurduğu atölyesinde, atık tahtalardan çocuklar için oyuncaklar yapıyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Umut Mail Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte kendini evinde izole etmeye başladı. Yılmaz, evde bulunduğu süre içerisinde de atölyesinde, atıl tahta ve dalları oyuncağa dönüştürüyor.
Günde ortalama 8 saatini atölyede oyuncak yaparak geçirdiğini anlatan emekli öğretmen Yılmaz, Atıl durumdaki ağaç ve tahtaları değerlendirerek unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyuncaklar, ahşap oyun tahtaları yapıyorum. Günün 7- 8 saatini atölyemde geçiriyorum ve ortaya güzel oyuncaklar çıkıyor. Hem zaman geçiriyorum, hem de atık ürünleri sanat eserine dönüştürdüğün için mutlu oluyorum dedi.
Yılmaz, oyuncak yapmadığı sıralarda ise kitap okuyarak zamanını değerlendirdiğini kaydetti. GAZİANTEP Atık tahtaları oyuncağa dönüştürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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