Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GAZİANTEP Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü, saklandığı evde polis yakaladı

Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü, saklandığı evde polis yakaladıGAZİANTEP'te Suriyeli Halid Sagi (22), kavga ettiği kuzeni Abdulhadi Sagi (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:27
Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü, saklandığı evde polis yakaladı
GAZİANTEP'te Suriyeli Halid Sagi (22), kavga ettiği kuzeni Abdulhadi Sagi (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü. Olay sonrası kaçıp, saklandığı evde polis ekiplerince yakalanan Abdulhadi Sagi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sagi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Halid Sagi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzeni Abdulhadi Sagi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Halid Sagi, kuzeni tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Halid Sagi, kanlar içinde yere yığılırken, Abdulhadi Sagi ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Halid Sagi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de olayın ardından kaçan Abdulhadi Sagi'yi saklandığı eve operasyon düzenleyerek, yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Abdulhadi Sagi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Halid Sagi'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi. GAZİANTEP Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü, saklandığı evde polis yakaladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:00: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:00: Gaziantep Ticaret Odası 20 bin adet yüz siperliği üretecek - Haber 14:00: Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı - Haber 14:00: Mart ayı kira artış oranı belli oldu - Haber 14:00: İBB'den metro şantiyelerinde koronavirüs tedbirleri - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber