Gaziantep Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Üyelerini Ağırladı.

Türkiye- AB
Karma Parlamento
Komisyonu Başkanı İsmail Emrah
Karayal başkanlığında forum üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep
'i gezdi.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel
başkanlığında, Başkan Yardımcısı CHP İstanbul
Milletvekili Sibel Özdemir
, Avrupa
Parlamentosu Türkiye Forumu Üyeleri, Birleşik Krallık
, ECR Başkan Yardımcısı Geoffrey Van
Orden, Birleşik Krallıklar ECR Üyesi Baroness Nosheena Mobarik, Yunanistan
S&D Üyesi Miltiadis Kyrkos, Fransa
EPP Üyesi ve Danışmanları Rachida Dati
başkentteki temaslarının ardından Gaziantep'e geldi. TBMM ve Avrupa Parlamentosu arasında parlamenter diyaloğun geliştirilmesi, Turkiye'ye ilişkin ön yargıların giderilmesi ve doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla Ankara
'daki ziyaretlerin ardından Gaziantep'e gelen heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Valilik binasında bir araya gelerek Gaziantep hakkında bilgi aldı. Gaziantep ilinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Nizip
II konteyner kampını gezerek incelemelerde bulundu. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin
AP Türkiye Forumu heyetine, insani yardımda dünya lideri olan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin bilgi verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Abdullah
Aksoy tarafından ağırlanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilerek şehir tanıtıldı. Zeugma Mozaik Müzesi
ziyaret eden heyet Gaziantep'ten ayrıldı. - GAZİANTEP
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41