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Gaziantep ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi

Ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldiGaziantep'te, çaldıkları otomobili parçalayarak, satmak isteyen 4 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı.

21.10.2019 12:42
Ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi
Gaziantep'te, çaldıkları otomobili parçalayarak, satmak isteyen 4 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 16 Ekim günü Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sahibinin 27 ABH 080 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulunmasının üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, şüphelilerin A.A., G.K., A.G. ve İ.H.G. olduğu tespit etti. Polis, şüphelileri belirlenen adreslerine düzenlen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.A. serbest bırakılırken, şüphelilerden G.K., A. G. ve İ. H. G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan otomobili 5 bin TL karşılığında satın aldığını iddia eden G.K., ayağı kırık olduğu için adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.
Gaziantep ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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