GAZİANTEP Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret ettiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Genco Günay, Babalar Günün'de, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan oğlu Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) mezarını ziyaret etti.

21.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:25
Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Genco Günay, Babalar Günün'de, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan oğlu Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarına çiçek bırakıp 'Baban geldi oğlum' diyen Günay, duygulu anlar yaşadı.
Suriye'nin İdlib kentinde, 28 Ocak 2020 tarihinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın babası Genco Günay, Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti. Babalar Günü'nde ilk kez oğlundan ayrı olduklarını anlatan Genco Günay, "İlk ayrı kaldığımız Babalar Günü'nde şehit oğlum gelemediği için baba olarak ben geldim. Şehit olmanın ardından dünyaya gelen kızına da babasını unutmasın diye Bahar ismini koyduk. Senin de günün kutlu olsun ve bil biz seninle gurur duyuyoruz" diye konuştu. GAZİANTEP Babalar Günü’nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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