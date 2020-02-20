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Gaziantep bakan albayrak: enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz

Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARETHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

20.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:11
Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARET
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Albayrak, daha sonra da AK Parti İl Teşkilatı'na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, ziyaretlerinin ardından iş dünyası ile bir araya gelmek üzere Mardin'e hareket etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP (DHA)
Gaziantep bakan albayrak: enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz

Gaziantep, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA


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