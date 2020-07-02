GAZİANTEP Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

02.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:47
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Bakan Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.
Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi. GAZİANTEP Bakan Koca’nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep’te sosyal mesafeye uyulmuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Gaziantep, Güncel, Haber
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