Gaziantep Bakanlar Albayrak ve Gül, Üniversitelilerle Buluştu

Bakanlar Albayrak ve Gül, üniversitelilerle buluştu (2)
BAKANLAR ESNAFLA BULUŞTU
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, üniversitedeki programın ardından Mehmet Nuri
Paşa Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakanlar, namazın ardından cami avlusundaki vatandaşlara tatlı ikram etti. İki bakan daha sonra Boyacı Mahallesi'nde bakırcılarla bir araya geldi. Bakırcı ustalarıyla bakır döven Albayrak ve Gül, esnaflarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledi.
Mehmet Nuri,Abdulhamit Gül,Berat Albayrak