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Gaziantep baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktıGAZİANTEP'te, 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ortaya çıktı.

13.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:50
Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
GAZİANTEP'te, 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ortaya çıktı.
İslahiye ve Hatay'da bulunan Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda bir süre önce yükseltme çalışmaları başlatıldı. Yükseltme çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düşmesinin ardından 20 kilometrelik kısmı sular altında kalan, İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa- Meydanı Ekbez demiryolu köprüsü de ortaya çıktı.
Bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayaklarının ortaya çıkmasının ardından köprüyü görmeye gidenler, balık tutup bol bol fotoğraf çekti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Kadir ÇELİKİSLAHİYE ( ), (DHA)-
Gaziantep baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Tahtaköprü Mevkii, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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