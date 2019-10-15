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Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

BARIŞ PINARI HAREKATI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIFırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

15.10.2019 19:33
BARIŞ PINARI HAREKATI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi ise Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.
Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA

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