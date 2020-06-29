GAZİANTEP BARIŞMAK İÇİN EVİNE DAVET ETTİĞİ TEYZESİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Heny T. (24) husumetli olduğu teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı (52), barışmak için çağırdığı evde, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

29.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:44
GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Heny T. (24) husumetli olduğu teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı (52), barışmak için çağırdığı evde, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, önceki gün Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Heny T., husumetli olduğu, başka bir şehirde yaşayan teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı barışmak için evine davet etti. Akşam yemeğinin ardından Heny T. ve Ahmet Hasan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında dolaptan av tüfeğini alan Heny T. teyzesinin eşini vurarak kaçtı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Hasan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis, Heny T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. GAZİANTEP BARIŞMAK İÇİN EVİNE DAVET ETTİĞİ TEYZESİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Hasan, Suriye, Güncel, Haber

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