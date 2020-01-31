Gaziantep barışmaya gittiği eşini tabancayla vuran koca tutuklandı

Barışmaya gittiği eşini tabancayla vuran koca tutuklandı

GAZİANTEP'te, aldıkları boşanma kararı üzerine babaevine dönen, 2 çocuk annesi eşi Sibel M.'yi (23) barışmak için yanına gittiğinde, tabancayla vurarak, ağır yaralayan Yunus M. (32), mahkemece tutuklandı. Genç kadının, yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, çarşamba günü, 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde, Sibel M.'nin babası Şakir Polat'ın evinde meydana geldi. Ortak boşanma kararının ardından babaevine dönen eşiyle barışma konuşması yapmaya giden Yunus M., merdivenlerden inen Sibel M.'ye, tabancayla peş peşe ateş etti. Vurularak, kanlar içinde kalan Sibel M., yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Yunus M., polis ekiplerinin takibi sonucu Kilis'te yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yunus M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KIZIM BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYABİLİR'

Yoğun bakımda tedavisi süren 2 çocuk annesi kızı Sibel'in sağlık durumunun kritik olduğunu ve felç kalma riski bulunduğunu belirten Döne Polat, "Yunus, bizi aradı, kızımla görüşmek istediğini söyledi. Eve geldi ve kızımı aradı. Kızım aşağı inerken, silah sesleri duyduk. Kızıma 6 kurşun isabet etti. Sağlık durumu ciddi ve bir daha ayağa kalkamayabilir" diye konuştu.

'BENİM KIZIM SON OLSUN'

Döne Polat, tutuklanarak, cezaevine gönderilen damadının en ağır cezayı almasını istedi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Polat, "Ben onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bütün yetkililerden rica ediyorum. O cani, bir daha dışarı çıkmasın. Böyle katiller en ağır cezayı alsın, oradan çıkmasın. Kadın cinayetleri artık bitsin, benim kızım inşallah son olsun" dedi.

Kaynak: DHA