Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

Başkan Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıİslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, Ürününüzü parayı almadan vermeyin dedi.

08.09.2019 14:37
Başkan Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, Ürününüzü parayı almadan vermeyin dedi.
İlçede üzüm hasadı devam ederken Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üreticilere yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Köse, üzümün çok zor şartlarda ve emek vererek, yüksek maliyette yetiştirildiğini hatırlatarak, Ürünü satarken karşıdaki alıcıyı tanımıyor ve güvensizlik duyuyorsanız, parasını almadan ürünlerinizi vermeyin dedi.
Her hasat döneminde en az birkaç üreticinin dolandırıldığına dikkat çeken Başkan Köse, İlçemizde geçtiğimiz günlerde başlayan sofralık üzüm hasadı devam ederken, kuru üzüm yapımına da başlandı. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin yüksek olmasının yanında ürünü büyük emeklerle yetiştiriyor. Hasat zamanı geldiğinde ürününüzü bir an önce elimde çıksın hırsıyla kim olduğu belirsiz kişilere ve kendilerini tüccar diye adlandıranlara satmayın. Sizden ürün isteyen kişi ve firmalara ürün vermeden önce odamıza başvurmaları halinde söz konusu kişilerin araştırmasını biz yapıyoruz, Biz de Türkiye genelinde bu firmaları odalarımız aracılığıyla araştırır, kendilerine elde edilen bilgileri paylaşırızö dedi.
Gaziantep başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18   Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı
16:18   SASKİ'nin 'Mobil Ekip' uygulaması başladı
16:18   Bodrum'daki the bo viera projesi'nin kaçak bölümlerinde yıkım başladı
16:17   Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tuz Gölü roket yarışlarına katıldı
16:16   Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi
16:16   Çolakbayrakdar'dan pazarcı esnafına ziyaret
16:16   Kilosu 6 lira, her derde deva