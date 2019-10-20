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Gaziantep Basketbol: 76-58

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur YazıcıoğluDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Hamilton 21, Lamb 6, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu...

20.10.2019 20:30Gaziantep Basketbol: 76-58

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SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Hamilton 21, Lamb 6,  Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, İsmail Cem Ulusoy 5, Crawford 13, Jelovac 15, Hagins 13, Sanders, Murat Göktaş, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 3, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 38-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-42

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen evinde Gaziantep Basketbol'u 76-58 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 3'üncü galibiyetini alırken Gaziantep temsilcisi 3'üncü kez mağlup oldu.



Mehmet Keseratar, Darüşşafaka, basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: DHA

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