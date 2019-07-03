Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Jamarr Sanders ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Basketbol, oyun kurucu mevkisi için aradığı ismi İtalya'da buldu.

Son olarak İtalya'nın Trieste takımında görev alan ABD'li Sanders ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon görev aldığı 32 maçta 10,3 sayı, 4,3 ribaunt, 2,7 asist ortalaması yakalamıştı.

Kaynak: AA