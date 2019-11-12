Haberler » Spor » Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic oyundan memnun - Spor

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic oyundan memnun

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, 7. haftada konuk ettikleri Anadolu Efes karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

12.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:18Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic oyundan memnun
ING Süper Ligi ekiplerinden Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, 7. haftada konuk ettikleri Anadolu Efes karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Markovic, yazılı açıklamasında, 88-83 yenilmelerine rağmen Anadolu Efes maçında başından sonuna kadar ortaya konan mücadelenin umut verici olduğunu belirtti.
Tek hatalarının çok fazla hücum ribaundu vermek olduğunu, bunun da sonuca etki ettiğini anlatan Markovic, "Belki sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu Anadolu Efes maçında ortaya koyduk. Bunu galibiyetle süslemek isterdik ama olmadı. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bu oyunla devam edersek başarıyı yakalarız." ifadelerini kullandı.
Ligde 9 puanla 13. sırada bulunan Gaziantep Basketbol, ligin 8. haftasında Teksüt Bandırma'ya konuk olacak.

Anadolu Efes, basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:56 Samsun Canik Belediyespor Basketbol Takımı galibiyete hasret
10:49 Trabzon'da devam eden Hokey Milli Takım kampında tempo arttı
10:49 Arsenal'de Arteta sesleri
10:45 Alperen, merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu
10:40 Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Giresun'da hazırlanıyor
10:30 Ahmet Nur Çebi isyan etti: Artık susmak yok, hakkımızı yedirmeyeceğiz
10:12 Comolli, Ersun Yanal'ın oynattığı futboldan memnun değil
09:42 Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı
23:40 Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!
22:08 İspanya Süper Kupası, 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 10:58:26