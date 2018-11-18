Gaziantep Basketbol Beşiktaş'ı Eli Boş Gönderdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep
Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş
Sompo Japan'ı 63-56 mağlup etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Karataş
Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada galibiyete uzanan taraf 67-56'lık skorla kırmızı-siyahlı ekip oldu. Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanını 11'e çıkarken- Beşiktaş da 11 oldu.
---KÜNYE---
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar
xx, Mehmet Karabilecen xx, Duhan Köyiçi xx Gaziantep Basketbol: James xxx 16, Orhan Hacıyeva xx 8, Murat Göktaş
x, Vasiliauskas xx 6, Yunus Çankaya
x, Kadir Bayram x 8, Jekiri xxx 10, Tomas xxx 12, McKissic xx 6, Can Uğur Öğüt
xx 5, Doğan Şenli
x, Murat Göktaş x, Başatrenör: Nenad Markovıc Beşiktaş Sampo Japan: Ivan Buva xxx 14, Jason Rich xxx 13, Burak Yıldızlı x 2, Erkan Veyseloğlu x 2, Kenan Sipahi
x 2, Ömer Utku Al x, Samet Geyik x, Kyle Gibson xx 8, Can Maxim
Mutaf xx 8, Dusan Cantekin x, Joe Alexander x, Robin Benzing xx 5 Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. Periyot: 23-10 (Gaziantep Basketbol Lehine) Devre: 38-24 (Gaziantep Basketbol Lehine) 3. Periyot: 48-45 (Gaziantep Basketbol Lehine)
(İHA)
Beşiktaş,basketbol,Gaziantep
18 Kasım 2018 Pazar 17:16