Haberler» Spor» Haber

Gaziantep Basketbol'da iç transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt ile sözleşme yeniledi.

19.07.2019 17:23 Gaziantep Basketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyun kurucu Can Uğur Öğüt ile yeniden anlaştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Can Uğur ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziantep Basketbol takımıyla ilk kez 2013-14 sezonunda sözleşme imzalayan Can Uğur Öğüt, 2016-17 sezonunda Acıbadem Üniversitesi ile anlaşmış, 1 yıllık ayrılığın ardından Gaziantep ekibine dönmüştü.
Kaynak: AA
Can Uğur Öğüt, basketbol, Gaziantep, Can Uğur, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:06   Fenerbahçeli kaleci Berke Özer, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.
18:06   Trabzonspor "keşan" motifli formasını tanıttı
18:05   Kolombiya Bağımsızlık Günü
18:05   Gerileme: Tranmere'ye Karşı Şehir Triumph
18:05   Bayern'in En İyi 19-20 Antrenmanı Golleri # 1
18:05   Önemli Noktalar: OM Vs Girondins Bordeaux
18:04   Konyaspor forma tanıtım filmi, Fransa'da en iyiler listesinde