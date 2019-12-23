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Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

23.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:10 Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü
Başantrenörü Nenad Markovic, ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.
Markovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, rakiplerinin maça kendilerinden daha agresif başladığını ifade etti.
Bu durumun rakiplerine öz güven kazandırıp atışlarda yüksek yüzde yakalamalarını sağladığını aktaran Markovic, şunları kaydetti:
"Rakip bizden daha fazla ribaunt alıp asist yaptı. İlk yarının sadece son 5 dakikasında istediğimiz oyunu oynayabildik. İkinci yarıda ise agresif oynayan bizdik. Bunun sonucunda da öne geçtik ve maçı kazanma fırsatları yakaladık ama yaptığımız basit hatalardan dolayı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz."

Türk Telekom, basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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