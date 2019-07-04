04.07.2019 15:31
Haberler» Spor» Haber

Gaziantep Basketbol'dan Şampiyonlar Ligi yorumu

Gaziantep Basketbol

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.
Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C Grubunda Brose Bamberg (Almanya), CEZ Nymburk (Çekya), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri Vikos Cola (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), Mornar Bar (Karadağ) - Benfica (Portekiz)/Donar Groningen (Hollanda), Nizhny Novgorod (Rusya) - Z-Mobile Priştine (Kosova)/Legia Varşova (Polonya) ile eşleştiklerini hatırlattı.
Grupta güçlü takımların yer aldığını ifade eden Dai, şöyle konuştu:
"Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Brose Bamberg geçen senenin finalistlerinden, Iberostar Tenerife ise 2 yıl dörtlü final oynadı ve bunlardan birinde de kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bizim bundan sonraki öncelikli hedefimiz şehrimizi bu organizasyonda en iyi şekilde temsil ederek, normal sezonu ilk 4 arasında bitirmek ve bir üst tura geçmek olacak."
Kaynak: AA
basketbol, Gaziantep, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:49   Ladik'ten 14 pehlivan Kırkpınar'a uğurlandı
17:46   MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp
17:41   Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyeleri belli oldu
17:41   Galatasaray, genç futbolcusunu Westerlo'ya kiraladı
17:40   Kırkpınar'da yeni rekor: 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı
17:36   Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu
17:35   Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Jose Mauri için yarışıyor