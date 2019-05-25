Gaziantep Basketbol seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep
Basketbol evinde konuk ettiği Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 79-69 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
Gaziantep ekibinde McKissic 19, Can Uğur
13 ve Jelovac 14 sayı ile takımının en skorer isimleri olurken Galatasaray'da ise Harrison 20 sayı atarak takımın en iyi isimi oldu. Serinin üçüncü maçı Salı günü İstanbul
'da oynanacak ve yarı finale çıkan ekip belli olacak.
Salon: Karataş
Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar
xx, Mehmet Şahin
xx, Sinan İşgüder
xx
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt
xxx 13, Vasiliauskas xxx 11, Tomas, Orhan Haciyeva, Jekiri xxx 12, Kadir Bayram x 2, Berisha xx, Murat Göktaş
x, Yunus Çankaya
x, McKissic xxx 19, Jelovac xxx 14, Doğan Şenli
xxx 8,
Başantrenör: Nenad Markovic
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xx 4, Harrison xxx 20, Arapovic 1, Hayes xxx 15, Erol Can x 2, Caner x, Can Korkmaz
xx 7, Ayberk, Auguste xxx 12, Göksenin xx 5, Ege Arar
x 4,
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 21-22 (Galatasaray Lehine)
Devre: 47-44 (Gaziantep Basketbol Lehine)
3. periyot: 65-61 (Gaziantep Basketbol Lehine) - GAZİANTEP
Sigorta
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Kaynak: İHA