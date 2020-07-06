GAZİANTEP Bayraktepe Göleti, tarımsal alanlara can suyu olmaya başladı

Bayraktepe Göleti, tarımsal alanlara can suyu olmaya başladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı 2018 yılında tamamlanan Bayraktepe Göleti'nde, 6 bin 120 dönüm tarım arazisi kapalı devre su dağıtımıyla sulanmaya başlandı.

06.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:23
Bayraktepe Göleti, tarımsal alanlara can suyu olmaya başladı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı 2018 yılında tamamlanan Bayraktepe Göleti'nde, 6 bin 120 dönüm tarım arazisi kapalı devre su dağıtımıyla sulanmaya başlandı.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe Mahallesi'nin doğusunda yer alan Danakıran deresi üzerine DSİ tarafından 'GÖLSU' projesi kapsamında inşa edilen, 41 metre gövde yüksekliği, 23 bin 500 metre uzunluğu, 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi ile 6 bin 120 dönüm tarım arazisi sulama kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti, 2018 yılında tamamlandı. islahiye ve Nurdağı bölgesinde toplam 6 bin 120 dönüm araziye can suyu olan Bayraktepe Göleti kış boyunca depolanan su bu yıl kapalı devre sulama sisteminden tarımsal alanlara dağıtılmaya başlandı.
Çiftçinin hem cebine hemde tarım arazisine can suyu oldu diyen Bayraktepe Mahalle Muhtarı Hacı Kılcık, Bayraktepe göletimiz tamamlanarak çiftçilerimizin arazilerine adeta can suyu olmaya başladı. Bölge çiftçilerine hayırlı olsun. Göletimizin her aşamasını takip ederek büyük emekleri geçen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural başta olmak üzere emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ederim. Göletimiz Bayraktepe Mahallemiz ile Nurdağı ilçesi Torunlar Mahallesi olmak üzere yaklaşık 6 bin 120 dönüm arazi sulamaktadır. Suyun daha iyi kullanımını sağlamak ve israfın önüne geçmek amacıyla saatler takıldı. Bu yıl israfın önlenmesi ile 7 bin dönüm tarım arazisi suya kavuşmuş oldu. Göletimiz ile çiftçilerimiz rahat bir nefes aldı. 25 dönümlük biberimi elektrik ile sularken 20 binlira öderken, göletimiz ile bu rakam 4 ile 5 bin liraya düştü. Ortalama 5 katı fark mevcuttur. Bu fark hem ülkemizin hemde çiftçimizin cebine kalmaya başlamıştır.Göletimiz ile birlikte tarlalarımızın değeride arttı. Susuz arazi kalmadığı gibi ürün çeşitliliğide artmaya başladı dedi. GAZİANTEP Bayraktepe Göleti, tarımsal alanlara can suyu olmaya başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Su İşleri, İslahiye, Güncel, Haber
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