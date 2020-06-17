GAZİANTEP Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdıGAZİANTEP'te, 10 kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, tutuklandı.

17.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:38
Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
GAZİANTEP'te, 10 kişiyi, belediyede işe yerleştirme vaadiyle kandırarak dolandıran şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne işe alındıklarını söyleyerek giden 10 kişi, yetkililer tarafından böyle bir durum olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar hemen polise başvurdu. Kendilerine verilen evrakı da delil olarak sunan mağdurların ifadesi doğrultusunda, adı açıklanmayan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı.
Şüphelinin üzerinde işe yerleştirme vaadinde bulunduğu kişiler adına hazırladığı sahte evrak ele geçirildi. 10 kişiyi 15 bin lira dolandırdığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. GAZİANTEP Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

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