GAZİANTEP Berberlerden naylonlu önlem

Berberlerden naylonlu önlemGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, erkek ve kadın kuaförlerinde bayram öncesi artan talepler üzerine işletme sahipleri, koronavirüs tedbirlerini artırarak, koltukların arasına naylon perde ile kapattı.

21.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:00
Berberlerden naylonlu önlem
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, erkek ve kadın kuaförlerinde bayram öncesi artan talepler üzerine işletme sahipleri, koronavirüs tedbirlerini artırarak, koltukların arasına naylon perde ile kapattı. Bazı vatandaşların ise tıraşa gelirken kendi havlusunu getirdiği görüldü.
İlçede faaliyet gösteren 45 erkek, 25 kadın kuaförü, bayram öncesi randevu sistemiyle çalışmaya devam ederken, tedbirlerini artırarak koltuk aralarına naylon perde ile kapattı. İslahiye Berberler Odası Başkanı Hasan Aydın, "Erkek ve kadın kuaförlerimiz virüs ile ilgili ön görülen tüm tedbirleri alarak hizmet vermeye devam ediyor. Gaziantep Valiliğimizce yapılan pandemi toplantısında alınan yeni kararlar sonrasında ilçemizdeki kuaförlerimiz oluşabilecek yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirleri aldılar" dedi.
İlçede 16 yıldır berberlik yapan Engin Açıkgözoğlu ise, "Gaziantep'te beraberlerde pozitif vaka çıkması işlerimizi çok büyük etkiledi. İnsanlar zaten korkuyordu, şimdi ister istemez daha çok tedirgin olmaya başladılar. Sosyal mesafeyi korumanın yanında koltuk aralarına saydam perde çektik. Müşterilerimiz güvenli bir şekilde gelip tıraşlarını olabilirler, her türlü hijyen önlemlerimizi aldık" şeklinde konuştu. GAZİANTEP Berberlerden naylonlu önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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