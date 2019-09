Gaziantep beyaz altında hasat başladı

Beyaz altında hasat başladı Gaziantep 'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde,beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı.5 bin dönüm alanda bu yıl 2 bin 500 ton rekolte beklenen pamuk desteklemesinin 800 liradan 500 liraya düşmesi üreticiyi üzdü.İslahiye'de yoğunlukta Güllühöyük,Karapınar,Karapolat ve 10 Mahalle'de yaklaşık 3 bin 500,Nurdağı'nda ise Gedikli ve Gözlühüyük Mahallelerinde bin 500 dönüm olmak üzere toplamda 5 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl 2 bin 500 ton rekolte beklenilen kütlü pamukta hasat başladı.Üreticisi 'beyaz altın' olarak adlandırılan Pamuk hasadını makine veya amele ile yaptırıyor.Dönüm başına 450-500 kilogram civarında verim bekleyen üretici fiyatının en az 4 lira beklerken Çukorbirliğin 3 lira 30 kuruş açıklaması soğuk duş etkisi yaptı.Son yıllarda girdi maliyetlerinin artışı ile üreticisini yıllardır mağdur ettiği için ekim alanı her yıl daralan pamukta birde 800 lira olan devlet desteğinin 500 liraya düşmesiyle hasada üretici üzgün başladı.Devletten destek bekldiklerini belirten İslahiye Çukobirlik Yönetim kurulu başkanı ve pamuk çiftçisi İsmail Hamzaoğlu,?Nurdağı'nda bin 500,islahiye'de ise 3 bin 500 dönüm olmak üzere 5 bin dönüm pamuk ekim alanımız var. Çukobirlik olarak bundan 10 yıl önce 5 ile 6 bin ton pamuk alımı yaparken,fiyatın düşük olması ekim alanlarının azalmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl Çukobirlik olarak 800 ile bin 500 ton alım yaptık.Özerk olan çukobirlik özelleşincede devlet pamuğa sıcak bakmıyor.Tüm bunlara rağmen çukobirlik olmasa fabrikalar 2 lira 50 kuruş ile 3 liradan alım gerçekleştirirler, çukobirlik olarak biz fiyatı 3 lira 30 kuruş açıklayarak rekabet oluşturduk. Devletin desteği geçtiğimiz yıl 800 lira iken bu yıl 500 liraya düştü.Destek verilmesi halinde ekim alanlarının artacağını aksi halde her yıl daha da aşağıya düşecektir.Pamuk çiftçisi olarak ekim alanlarının artması için teşfik istiyoruz.ödedi.Pamuk hasadında çalışanlar ise kilosunu 1 liradan topladıkları pamukta günlük 50 ile 60 lira kazanıyorlar