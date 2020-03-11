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Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

11.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:42
Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri 10 Mart 2020 Salı günü Ataberk Mahallesi'nde bulunan bir tır garajına kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında garajda yapılan aramada bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 1 adet santrafiş, 1 adet tabanca takılı hortum, 1 adet bin litre kapasiteli fibertank ve iki yüz litre kapasiteli bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, 3. Sayfa

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