Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep bir günde üç kaçak sigara operasyonu - Haberler

Gaziantep bir günde üç kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara satışını önlemek amacıyla bir günde üç operasyonu yapıldı.

21.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:41 Gaziantep bir günde üç kaçak sigara operasyonu
'te kaçak sigara satışını önlemek amacıyla bir günde üç operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık 2019 Cuma günü Sanayi Mahallesi ve Savcılı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulanan bir iş yerinde yapılan aramada bin 460 paket, yine Sanayi Mahallesi Erdoğan Ergönül Caddesi üzerinde yaya olarak gezen bir şahısta yapılan aramada bin paket ve Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan üç operasyonda toplamda 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:03   İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi'nden EastMed adımı - Haberler
13:02   Milletvekili Toprak: "Sözleşme imzalandı, belediyelerimizin yükü hafifleyecek" - Haberler
12:59   Doktor dizisindeki vaka gerçek oldu - Haberler
12:58   Sinop'ta 'fuhşa teşvik' suçundan 5 kişi yakalandı - Haberler
12:55   Çocuklar SosyalBen ile yeteneklerini keşfediyor - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
11:08   Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
21.12.2019 13:12:46