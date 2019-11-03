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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 4 yaşına giren şempanze Can'a elleriyle pasta yedirdi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan şempanze 'Can'a da 4'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü partisi düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Can'ın doğum günü pastasını keserek elleriyle pasta yedirdi.

03.11.2019 16:52

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak yollarla sokulmak istenirken ele geçirilen iki maymuna, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programda isimleri verildi. Vatandaşlar arasında yapılan oylamayla maymunlardan dişi olana 'Fıstık', erkek olana ise 'Zeytin' adı konuldu. Maymunların isim verme töreni sırasında, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan şempanze 'Can'a da 4'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü partisi düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Can'ın doğum günü pastasını keserek elleriyle pasta yedirdi.

Habur Sınır Kapısı'nda 22 Ekim tarihinde Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, 'Makak' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Tedaviye alınarak gerekli bakımları yapılan maymunlar, sağlığına kavuştu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan maymunların isimlerini ise, hayvanat bahçesinin ziyaretçileri belirledi.

İnternet sitesine yapılan ankete katılan vatandaşların oyladığı isimlerden dişi maymun için 'Fıstık' ismi ön plana çıkarken, erkek maymun için ise 'Zeytin' ve 'Biber' isimleri eşit oranda oy aldı. Erkek maymuna konulacak isim, Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlara soruldu.El kaldırarak oylamaya katılan ziyaretçiler, erkek maymuna 'Zeytin' ismini uygun gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 4 yaşına giren şempanze Can'a elleriyle pasta yedirdi

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