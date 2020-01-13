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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak projeleri basın mensuplarına anlattı.

13.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:50Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı Açıklaması
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak projeleri basın mensuplarına anlattı.
Şahin, bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısında yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Projelerin ekip işi olduğunu ifade eden Şahin, "2020 yılı çok önemli. Çünkü bu yıl Antep savunmasının 100'üncü yılı. Meclisin de 100. yılına gidiyoruz. Bizi gazi yapan büyük bir yolculuk var. Kurtuluşa giden bu serüveni, milli şuuru çocuklarımıza, gençlerimize iyi aşılamamız lazım. Şahin Beyi, Şehit Kamil'i çok daha iyi anlatmamız lazım. Geçmişimizde 100 yıl önce yaşananları iyi anlayamazsak, bugün yaşadığımız sorunları çözme kapasitesini kaybederiz. O yüzden ben 100. yılı çok önemli buluyorum. Özellikle bu şehir için çok önemli buluyorum. Gelecek yüz yılı bu bilinçle, bu milli şuurla inşa etmemiz lazım." diye konuştu.
Şahin, 2020 yılında TEKNOFEST'in de Gaziantep'te yapılacağını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu tesadüf değil. İstanbul'da 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği, 50 bin kişinin, en akıllarının, en iyilerin yarıştığı çok önemli bir organizasyon. TEKNOFEST Gaziantep'e geldiyse bu şehre olan güvendir. Bunu bir festivalden çok daha farklı görüyorum. Bu bir paradigma, bir dönüşüm. Sanayide emek yoğundan yüksek teknolojiye geçmek için bize çok büyük fırsatlar ve imkanlar verecek. O yüzden TEKNOFEST'in de bir yıllık serüveninde yapmamız gerekenler var. Büyük bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, gururluyuz ve bunun devamını istiyoruz."
Göç temalı uluslararası film festivali düzenleneceğini bildiren Şahin, bu şehrin rekabet etme gücünü hep birlikte arttırmak gerektiğini ve 2023 yılına şehri hazırlamak gerektiğini ifade etti.
Programda AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Akmet Uzer de yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bir slayt sunum yaparak, kentteki yatırımlar ve projeleri anlattı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yapılması planlanan büyük caminin, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın arsasının bir bölümüne Millet Bahçesiyle birlikte yapılacağını belirten Cihan, söz konusu meydana da yine Millet Bahçesi ile yeterli ölçekte bir cami yapılacağını ifade etti.
Cihan, 2020 yılında konuttan ulaşıma, sağlıktan spora ve çevreciliğe kadar birçok projenin yapılacağını aktardı.
Toplantıda GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de bir sunum yaptı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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