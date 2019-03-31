Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatma Şahin...

Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Fatma Şahin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Şahin
432 bin 267, DSP adayı Celal Doğan
206 bin 196 oy aldı.
-Şahin'in özgeçmişi- Fatma Şahin
, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya ve Metalürji Bölümünden mezun oldu.
Ardından Gaziantep
'e döndü. Boya fabrikasında iş hayatına atıldı.
2002 yılında AK Parti
Gaziantep Milletvekili
seçildi.
2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.
2011 seçimleri sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görevlendirildi. Görevi süresince kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çok sayıda çalışmaya öncülük etti.
Evli ve 2 çocuk annesi Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde partisinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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Kaynak: AA