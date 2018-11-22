Gaziantep Büyükşehir Belediye Binası, Yeşil Bina Sertifikası Aldı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:49



22 Kasım 2018 Perşembe 11:49

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin enerji verimliliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Binası, Yeşil Bina (BREEAM ın Use) sertifikasını en iyi (Excellent) seviyede almaya hak kazandı. Belediye hizmet binası, bölgede yeşil, çevre dostu binaya örnek tek kamu kurumu olma özelliğini üstlendi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2014 yılında binanın enerji etüdünü hazırlamakla çalışmalara başladı, oluşturulan rapor doğrultusunda binaya, verimlilik artırıcı projeler uygulandı. Belediye binasında, en fazla enerji tüketen soğutma grubu değiştirildi. Binada aydınlatma revizyonu, yalıtımı, klima santralleri ve fancoil değişimi yapıldı, yeşil ulaşım bisiklet park yerleri oluşturuldu, su tasarrufunu sağlamak amacıyla musluklara perlitör uygulandı. Verimlilik artırıcı çalışmalar sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediye hizmet binası, yeşil bina sertifikasını en iyi seviyede almaya hak kazandı.Türkiye'de ve bölgede enerji konusunda ilklere imza atan, bu konuda diğer kurumlara örnek olacak çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, aldığı BREEAM Yeşil Bina sertifikasıyla bölgedeki ilk çevre dostu kamu binası oldu.1990'dan günümüze uygulanan, sürdürülebilirlik kıstaslarını sürekli güncelleyen en eski, en güvenilir ve en yaygın sistem olarak tüm Dünya'da kabul gören BREEAM Yeşil Bina Sertifika sistemi, yeşil bina derecelendirme sistemi olarak BRE tarafından İngiltere'de geliştirildi. - GAZİANTEP