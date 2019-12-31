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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine temizlik hizmeti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi 70 yaşındaki Mehmet T'nin evinde genel temizlik yaptı.

31.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:08 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine temizlik hizmeti
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi 70 yaşındaki Mehmet T'nin evinde genel temizlik yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 60 görme engelli olan ve kimsesi bulunmayan Mehmet T'nin yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Yaşama Destek Birim ekipleri, öncelikle evin içerisine istiflenen çöpleri, çöp kamyonuna yükledi.
Mehmet T. tüm evinin genel temizliğini yapan ekiplere teşekkür ederek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yalnızım, evimi temizleyecek kimsem yok, sağ olsunlar arkadaşlar evimi temizleyip bundan sonra her ay düzenli olarak temizleyeceklerini söylediler." ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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