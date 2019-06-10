Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilaçlamaya hız verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
, havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve haşerata karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tespit edilen 31 bin 966 aktif üreme noktasını, rutin olarak ilaçlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce, il genelinde gece uçkunla mücadele sezonuna başlandı.
Mayıs ayından, eylül ayına kadar sürecek çalışmalar, 52 ilaçlama aracı, 37 pülverizatör (püskürteç), 100'ü sırt pompalı 227 personelle devam edecek.
Daire Başkanı Abdullah Aksoy
, halk sağlığı açısından çok önemli gördükleri ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin Büyükşehir Belediyesince 7 gün 24 saat sürdüğünü belirtti.
İlaçlama konusunda ihbarın önemine dikkati çeken Aksoy, "Vatandaşlarımız ihbar için 153'ü arayabilir, muhtarlara bildirebilir veya 329 00 05 sabit telefonumuzdan bize ulaşarak şikayetlerini dile getirebilirler. Ekiplerimiz, mutlaka ihbar edilen noktaya müdahale ederler. Sadece bizim mücadelemiz yetmez, yüzde 100 başarıya ulaşmak için vatandaşlarla birlikte mücadele ederek çevre sağlığını koruyabiliriz." dedi.
Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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