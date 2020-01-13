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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 4 üniversite arasında protokol

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile kentteki 4 üniversite arasında, Ar-Ge ve İnovasyon iş Birliği Protokolü imzalandı.

13.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:47Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 4 üniversite arasında protokol

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile kentteki 4 üniversite arasında, Ar-Ge ve İnovasyon iş Birliği Protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'ndeki protokol imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile üniversite öğrencileri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin, öğrencilerin yapacağı projeleri destekleyeceklerini belirterek, "Sanayi ve ticaret şehri olduğu kadar üniversiteler şehriyiz. Büyük bir genç nüfusumuz var ve aynı zamanda binlerce öğrencimiz burada kendini hayata yetiştiriyor. Bu protokol ile teori ile pratiği birleştiriyoruz. Öğrenci kulüplerinde sosyal sorumluluk projelerinin altyapısını güçlendirmek adına destek veriyoruz. Birlikte kuvvet var anlayışı ile gençlerin yapacağı her türlü yeniliği destekliyoruz" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı ise Gaziantep'in inovasyonu seven ve yeniliklere açık şehir olduğunu belirterek, üniversitelere destek veren herkese teşekkür etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gür de protokolden sonra yapılacak projelerin diğer illere örnek olmasını dilediğini kaydederek, "Ar-Ge ve inovasyon alanında büyük adımlar atıldı. Üniversiteler ile belediyenin ortak akıl yürütmesi gerçekten takdir edilecek bir durumdur. Umarım çok güzel projeler çıkacak ve diğer şehirlere de örnek olacaktır" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sözen ise Gaziantep'in yeni ekosistemin temsilcisi olduğunu söyledi. Sözen, imzalanan protokol ile Ar-Ge konusunda birlikte çalışmayı daha fazla hızlandıracaklarını dile getirdi.

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu ise "Üniversitelerin görevlerinden biri yeni formasyonlar ile yeni hizmet alanları açmaktır. Akla gelmeyen yenilikleri de hayata geçirmek üniversitelerin görevleri arasındadır. İnşallah bu protokol ile bunu başlatmış oluruz. 4 üniversitemiz ile böyle güzel faaliyetlerde bulunur hayırlı işler yaparız" diye konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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