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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.

13.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediyenin 25 personelden oluşan temizlik ekibi, 5 araçla İslahiye ilçesinde tüm ana cadde ve sokakları yıkadı ve dezenfekte etti.

Bugün başlayan ve yarın da devam edeceği belirtilen çalışmalarda, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlar da temizlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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