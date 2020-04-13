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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.

13.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:37
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediyenin 25 personelden oluşan temizlik ekibi, 5 araçla İslahiye ilçesinde tüm ana cadde ve sokakları yıkadı ve dezenfekte etti.
Bugün başlayan ve yarın da devam edeceği belirtilen çalışmalarda, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlar da temizlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye’de dezenfekte çalışması yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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