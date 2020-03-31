Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı önlemlerini aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde Gazi şehir, koronavirüs salgınına karşı mücadelesini hızlandırdı. Büyükşehirin bütün ekipleri, kısa sürede özellikle Avrupa'da yayılan virüse karşı daha güçlü tedbirler alınarak salgın tehdidinin ortadan kaldırılması amaçlandı. Koruyucu-önleyici tedbirler için denetimleri ve çalışmaları hızlandırdı. 2 ayaklı mücadelede yayınlanan genelgeler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, hem dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sıklaştırdı hem de sosyal desteklerle vatandaşa hizmet götürmeye devam etti.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR YEREL YÖNETİM MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADI

Koronavirüssalgınına karşı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran koronavirüssalgınında, kullanılan materyaller arasında bulunan ve tedarik sıkıntısı çekilen maske ihtiyacına karşı Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bünyesinde bulundurduğu şehrin göz bebeği olarak adlandırılan GASMEK, 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başladı. Kurs merkezinde Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun günlük 10 bin maske üretilecek. Üretilen maskeler, halka ücretsiz olarak dağıtılacak, korona salgınına karşı sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerine temin edilecek.

Gaziantep Valiliğiyle koordineli olarak yapılan faaliyette çalışan kursiyerler, korona tehdidinin ortadan kalktıktan sonra başka iş yerlerinde istihdamı sağlanacak.

BÜYÜKŞEHİR ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞLARINA ATEŞ ÖLÇERLE ÖLÇÜM YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği'yle yaptığı ortak çalışma neticesinde şehrin giriş ve çıkışlarında temin ettiği ateş ölçerlerle vatandaşların muayenesine başlandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında belirlenen polis noktalarının yanında Büyükşehir tarafından kurulan sağlık stantlarıyla salgınının şehir dışından gelişi engelleniyor. Böylelikle risk grubunda yer alan ziyaretçiler, doktor gözetiminde tutularak tedavisi altına alınacak şehre girişi engellenecek.

KORONAYA KARŞI OTOBÜS VE TRAMVAYLARA "SOSYAL MESAFE ŞERİDİ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede değinilen "toplu taşımalarda araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması" gerektiğinin belirtilmesinden sonra Büyükşehir örnek bir uygulama başlattı. Tramvay ve bünyesinde bulundurduğu otobüsler başta olmak üzere bütün toplu taşıma araçlarına yönelik "Sosyal Mesafe Şeritleri"çekilmeye başlandı. Koronavirüsün bulaşıcılığını engellemek için önemli bir tedbir olan sosyal mesafenin korunması için yapılan çalışma, toplu taşımalarda koruyucu bir ulaşım sağlayacak. İlerleyen günlerde mavi ve sarı özel halk otobüslerine yönelik şerit çalışmaları tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gündelik dezenfektan çalışmalarının yanı sıra her tramvay durağına el dezenfektanı yerleştirdi. Yolcular tramvaya binerken ve inerken duraklarda bulunan dezenfektanlarla el hijyenini sağlayabilecek.

BÜTÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ BÜYÜKŞEHİRE EMANET

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bütün toplu taşıma araçlarının temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda rutin olarak bünyesindeki tramvay ve otobüslerin günlük dezenfekte işlemlerine 665 adet sarı ve mavi özel halk otobüslerini kattı. Ayrıca bir ilk olarak şehirdeki bütün taksi durakları ve taksilerin temizliğini de üstlenirken işçi servislerinin de her gün 6 saat süren yoğun bir çalışmayla araç içlerinin dezenfektesini insan sağlığını zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünlerle yapıyor.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR BELEDİYE VİRÜSE KARŞI YEŞİL SABUN VE ÇAMAŞIR SUYU DAĞITTI

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle kenar mahalle ve köylerde Gaziantep'e özgü yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımı yaptı. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince koronavirüsü önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediye ve belediyeye bağlı çalışan şirketlerin işletme sahiplerinden geçici bir süreliğine kira alınmayacağını açıklayan ilk belediye başkanlarından biri oldu.

Hijyen tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalara sokak hayvanları da dahil edilerek farkındalık oluşturuldu, kentin 140 noktasında yer alan hayvan besleme noktalarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı, vitamin destekli yemlerin dağıtımı sıklaştırıldı.

ÇOCUKLARA 200 BİN KİTAP!

Sağlık Bakanlığı'nın evde kalınması çağrısı üzerine, öncelikle okulları tatil olan çocukların evde boş zamanlarını değerlendirmesi için yeni çalışmalar üretildi. Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 200 bin adet yüz temel eseri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtımına başladı. Okul öncesi çocuklar içinse boyama kitabı ve puzzle temin edildi. Büyükleri de unutmayan Büyükşehir, "Spor Kenti Gaziantep" çerçevesinde her eve satranç takımı vererek ailece spor yapılmasını hedefledi.

KİMSESİZ YAŞLILAR İÇİN SICAK YEMEK DAĞITIMI YAPILIYOR

Başkan Fatma Şahin, zor günlerde yaşlıları da unutmadı. Büyükşehir, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçti. Gelen talep doğrultusunda, yasak yüzünden alışverişe çıkamayan yaşlılara büyükşehir, sıcak yemek ve ekmek dağıtımına başladı. Durumu olmayan yaşlılara da 1 ay yetecek kuru gıda yardımı sağladı.

250 KİŞİLİK DEZENFEKTE EKİBİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi salgına karşı kentte hijyen alarmı verdi. 250 kişinin yer aldığı 25 ekiple belediyede bulunan hizmet binalarının temizliği haricinde, kalabalık meydanlarda, ana caddelerde, banka ATM'lerinde ve kadın erkek kuaförlerinde düzenli aralıklarla temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesince halkın bugünlerde en çok ziyaret ettiği noktalar arasında ilk sırada bulunan eczanelere yönelik ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılarak örnek bir belediyecilik anlayışı sergilendi. Kent genelinde halka yoğun hizmet veren eczanelerde alışveriş esnasında herhangi bir enfeksiyona maruz kalınmaması için yeni bir çalışma organize edilerek Gazi şehirdeki tüm eczaneler dezenfekte edildi.

Ekipler, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu; ana caddeler, parklar, meydanlar ve boş arsaların temizliğine ise ara vermeden devam etti.

BELEDİYE BİNALARI DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün binalarda personelin ve vatandaşın sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek amacıyla dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.Turistlerin ve vatandaşların uğrak merkezleri arasında bulunan Zeugma Müzesi, Zeugma Kafe Mağaza, Zeugma Sinevizyon, Gaziantep Sanat Merkezi ve Mutlu Kafe'de temizlik çalışmalarına öncelik verilirken, Türkiye'de engellerin tedavi merkezi olarak büyük önem atfedilen Engelsiz Yaşam Merkezi ve merkeze bağlı servis araçlarının dezenfekte çalışmaları da düzenli olarak yapılıyor. "Akıllı Eko Kent" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çeken Gaziantep Ekolojik Bina'nın hijyen temizliğini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda ziyaretçilerin sağlığını güvence altına almak için de başlatılan dezenfekte mesaisi sürdürülüyor. Ayrıca salgının şehre sirayet etmesini engellemek hedefinden hareketle kentte bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ne (GASMEK) bağlı kurumlar, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) merkezi ve ilçelerdeki bütün binalarında, çocuk kütüphanelerinde ve kitap kafelerde planlı olarak ekiplerce hijyen işlemleri gerçekleştiriliyor.

112 ACİL AMBULANSLARININ HİJYENİ BÜYÜKŞEHİRE EMANET

Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte sahasına salgına karşı mücadelede fedakarca çalışan 112 Acil ambulanslarınıda ekledi. Sürekli teyakuzda bulunan ambulansların üzerinden bir nebzede olsa yükü alacak olan çalışma, büyük bir dikkatle sürdürülüyor. Şehirdeki bütün ambulanslar, kurulan istasyonda her gün en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. Hijyen çalışmasıyla, sağlık personellerinin virüse karşı korunması hedefleniyor.

İlaçlamalarda ise insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanılıyor. Şehirdeki hastanelerle ortak yürütülen çalışma, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecek.

Yayınlanan genelgeler doğrultusunda bütün ekiplerini salgına karşı mücadelede adeta seferber eden Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan bütün kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.