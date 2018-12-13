Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 336 Kilometre İmarlı Yol

13 Aralık 2018 Perşembe 17:13



13 Aralık 2018 Perşembe 17:13

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yol ve asfalt çalışmaları kapsamında son 4 yılda, 336 kilometre uzunluğunda yeni imarlı yol açıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her geçen gün büyüyen gazi şehrin yol ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde 4 yıl boyunca 336 kilometre imarlı yol açtı, 2 bin kilometre yol asfaltladı, 3 milyon 524 bin metrekare kaldırım ve kilit taşı döşedi.Belediyenin yeni dönemde de yol açma ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve kilit taşı döşeme işine ağırlık vereceği belirtildi.