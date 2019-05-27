Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Amatör Ses Yarışması"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler 3 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına başvurabilecek.
Yarışmaya 1 Ocak 1976-31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğan, Gaziantep'te ikamet eden veya Gaziantep'te doğup başka illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.
Halka açık 13 Haziran 2019'de yapılacak finallerde, birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin 500 lira ödül verilecek.
Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacak.
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Kaynak: AA