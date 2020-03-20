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Gaziantep caddesinde kaldırımlar düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde kaldırım taşlarında düzenleme yaparak halkın daha rahat yürüyüş yapmasını sağladı.

20.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:34
Gaziantep caddesinde kaldırımlar düzenlendi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde kaldırım taşlarında düzenleme yaparak halkın daha rahat yürüyüş yapmasını sağladı.

Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve yağmur yağışı sonrasında bozulan kaldırım taşları sonrasında Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenleme çalışmaları başlatıldı. İnsanların en sık kullandığı Gaziantep Caddesi'nde ekipler bozulan kaldırım taşlarında düzenleme yaparak vatandaşların cadde de daha rahat yürüyüş yapmasını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Gaziantep, Güncel

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